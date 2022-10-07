Düzce'de doğalgaz boru hattında patlama
Düzce'de doğalgaz boru hattının patlaması neticesinde çıkan yangın söndürüldü. Patlamanın, belediye ekiplerinin çöken yola müdahale ettiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Belediyesi ekipleri, Sancaklar ile Arapçiftliği Mahalleleri arasında çöken yola müdahale ettiği sırada doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
Güvenli bölgenin oluşturulduğu, binaların boşaltıldığı alanda, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Doğalgaz ekipleri de alana gelerek çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
"TEHLİKE GEÇMİŞ DURUMDA"
Çalışmalar hakkında bilgi alan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez, "Bu bölgenin toprak yapısı kum ve çakıl ağırlıklı olduğu için geniş bir kazı çalışması yapıyoruz. Çökmeler çok oluyor. Bu çalışmalar esnasında, doğal gaz ekiplerinin bize gösterdiği alan içerisinde bir çökme meydana geldi. Çökmenin olduğu yerde kopma oluştu. Elektrik hattı da aynı yerde olunca yangın çıktı. Buna ekiplerimiz hemen müdahale edip, alanı güvenli bölgeye çevirdiler. İtfaiye ekipleri de anında müdahale ederek tehlikeyi bertaraf ettik. Doğalgaz ekipleri de şu an mevcut hattın kesilmesi için çalışma gerçekleştiriyorlar. Tehlike geçmiş durumda" dedi.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme