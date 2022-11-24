Düzce'de meydana gelen 5,9'luk depremin ardından yurttaşlar güne böyle başladı
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yurttaşlar gözlerini çadırda açtı. Bir yurttaş, "Gece hiç uyuyamadık. Battaniyemiz vardı ancak soğuktu. Çadırda kalmak zor" dedi.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yurttaşlar, geceyi çadırlarda geçirdi. Gece geç saatlere kadar uyanık kalan yurttaşlar, sabaha karşı girdikleri çadırdan günün aydınlanması ile çıktı.
Deprem korkusu sebebiyle çadırda bile olsa çoğu yurttaş gece uyuyamadığını söyledi.
"BATTANİYEMİZ VARDI ANCAK SOĞUKTU"
Ailesi ile birlikte çadırda kalan Kerim Armağancı, “Evimiz depremde çok zarar gördüğü için geceyi çadırda geçirdik. Yardım yapılacağını duyduk, onun için bekliyoruz. 6 kişilik bir aileyiz, hepimiz çadırda uyuduk. 4, 12, 14 yaşlarında çocuklarım var. Hepimizin sağlıklıyız. Gece hiç uyuyamadık. Battaniyemiz vardı ancak soğuktu. Çadırda kalmak zor” dedi.
"DEPREM 17 SANİYEYDİ AMA..."
Zor bir gece geçirdiklerini söyleyen Fatma Kayalar, "Gece çok zordu ve çok soğuktu. Battaniye olduğu halde çok üşüdük. Zaten deprem korkusu bize yetti, çok sarsıldık. Çocuklara bir şey olur kokusuyla eve giremedik. İki gündür uyumadan sabahlıyoruz. En azından çadırda gönül rahatlığıyla uzandık. Duvarlarımız çatladı, eşyalarımız paramparça oldu. Gidenlere üzülmüyorum ama o korku bize yetti. Deprem 17 saniyeydi ama bize daha uzun geldi. Çocuklarım odada çığlık çığlığa kaldı, zar zor onları evden çıkardım. Dün gece çocuklarımı kucağıma aldığım halde uyuyamadılar” diye konuştu.
"PANİKLEDİM BAŞIMI DUVARA VURDUM"
Geceyi dışarda geçirdiğini söyleyen Metin Arslan, “Artçı sarsıntı olunca panikledim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Elektrikte kesilince başımı duvara vurdum ve yaralandım" ifadelerini kullandı.
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