Düzce'de orman yangını, köye ulaşmadan kontrol altına alındı
Düzce'de çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.
Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyü yakınlarında öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz, belediyelerin 6 adet itfaiye aracı ve 35 personel yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu köye ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' iddiasına yanıt
- Yemek yedikleri o fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı
- İhbar üzerine kepçeyle arama başlatıldı
- Dolgulu lüks yağma!
- Oy yoksa tren de yok!
- Diyarbakır'da hasat başladı
- Okçuların hocasından yanıt var
- Hedef CHP'li Cumhurbaşkanı