Düzce'deki 5,9'luk depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Tonlarca ağırlıktaki kamyonlar beşik gibi sallandı

25 Kasım 2022 Cuma, 15:00

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çarşamba günü saat 04.08'de meydana gelen ve birçok ilden hissedilen depremin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Soğukpınar köyünde kaydedilen bir görüntü de zincir marketlere malzeme taşıyan tonlarca ağırlıktaki kamyonların beşik gibi sallandığı görülüyor.

Doğanlı köyünde bulunan bir demir fabrikasında ise işçilerin çalıştığı sırada depreme yakalandığı, bu sırada sallantıyla beraber yaşadıkları panik görülüyor.

Görüntünün devamında ise iş yerinin ışıkları kapanıyor.