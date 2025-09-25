'Düzenin mafyalaşması' başlıklı yazısı sebebi ile yargılanan Merdan Yanardağ beraat etti

HABER: BATUHAN SERİM

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün gazetesinde yayımlanan "Düzenin mafyalaşması" başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle 7 yıl 15 gün hapis cezası aldığı davanın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yanardağ'ın katılmadığı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu.

Savcının mütalaasını değiştirmediği duruşmada, avukat Durna önceki duruşmalarda mütalaaya karşı yaptığı yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ederek Yanardağ’ın beraatini istedi. Hakim, araştırılacak başka bir husus kalmaması nedeniyle duruşmanın bittiğini bildirdi.

Merdan Yanardağ’ın, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de dava konusu olayda atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatine karar verildi.