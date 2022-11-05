Düzensiz göçmenlere ev kiralayan 84 mülk sahibine 2 milyon lira ceza
İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen ay düzenlenen operasyonlarda 797 düzensiz göçmen yakalanırken evlerini kiralayan 84 mülk sahibine 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve "şok evleri" diye nitelendirilen adresleri tespit etti.
Bu kapsamda geçen ay hava destekli ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda yakalanan 797 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve evlerini düzensiz göçmenlere kiraya veren 84 mülk sahibine ise 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mülk sahiplerinden biri tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 81 ev sahibi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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