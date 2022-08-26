Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre; kaza, akşam saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve düzensiz göçmen taşıyan transit minibüs, kavşakta Ramazan A. iradesindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan bir kadın hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.
Kazanın ardından minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgeye ise Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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