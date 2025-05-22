DYO Boya işçileri grevde: 564 emekçi hakkını istiyor!

TÜRK-İŞ’e bağlı Petrol-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu, Kocaeli Dilovası ve İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgeleri'nde bulunan DYO Boya fabrikalarında çalışan 564 işçi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine greve başladı.

Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında dün gece sona eren 10’uncu oturumda, DYO yönetimi işçilere yüzde 60 zam teklif etti. Bu teklif, bir önceki oturumda sunulan yüzde 57’lik zam önerisinin biraz üzerine çıktı. Ancak sendikanın yüzde 117 zam ve sosyal hakların iyileştirilmesini içeren talebi karşılanmayınca görüşmeler tıkandı.





Görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine işçiler bu sabah her iki fabrikanın önünde grev pankartlarını astı. Grev alanında Petrol-İş Sendikası şube yöneticileri ve işçiler bir araya gelerek kararlılık mesajı verdi.

Petrol-İş Sendikası temsilcileri, DYO yönetiminin enflasyon karşısında eriyen ücretleri ve yetersiz sosyal hakları dikkate almadığını vurgularken, grevin işçilerin meşru ve anayasal hakkı olduğunu belirtti.