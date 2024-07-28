E-5'te trafikte tartıştığı motosikletliyi ezmeye çalıştı
İstanbul'da E-5 Karayolunda bir otomobil sürücüsü, tartışma yaşadığı motosiklet sürücüsünün üzerine aracını sürerek ezmeye çalıştı.
İstanbul'da Haliç istikametinde bir otomobil sürücüsü, tartışma yaşadığı motosiklet sürücüsünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, bir diğer kişi tarafından bariyerlerin arkasına çekilerek ezilmekten son anda kurtulan kadının motosikletine çarparak kaçtı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi 23.40 sıralarında Çağlayan-Haliç istikametinde E-5 karayolunda meydana geldi. 34 FIY 120 plakalı aracın sürücüsü, motosikletlilerle tartışma yaşadı. Sürücü, aracını motosikletinden inen kadının üzerine sürdü. Kadın, bir diğer kişinin kendisini bariyerlerin arkasına çekmesiyle ezilmekten kurtuldu. Kadına çarpamayan araç, motoru ezmeye çalışarak uzaklaştı. Otomobilin önünde bulunan bir başka kişi de kaçmaya çalışan araçtan son anda kaçtı.
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