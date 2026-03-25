Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm süreci devam ediyor. Bu kapsamda e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı. Peki, e-Avukat uygulaması nedir, ne işe yarar? e-Avukat uygulaması nasıl kullanılır?

E-AVUKAT UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerindeki dijital dönüşümü ileriye taşıyarak yargılama süreçlerini hızlandırmak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir uygulamadır.

KİMLER KULLANABİLİR?

e-Avukat uygulaması sayesinde hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla yüz yüze buluşmaya gerek kalmadan görüntülü arama yoluyla görüşmelerini gerçekleştirebilecek.

GÖRÜŞME SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Görüşmeler, ceza infaz kurumu görevlileri tarafından izlenebilecek ancak dinlenemeyecek.

Toplamda 30 dakika olmak kaydıyla en fazla iki arama hakkı kullanılabilecek.

Tüm görüşmeler, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Görüşmeler yalnızca hükümlü veya tutuklu tarafından başlatılabilecek.

Bu uygulama sadece iletişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yargılama süreçlerinin daha etkin yürütülmesine ve savunma hakkının güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlıyor.