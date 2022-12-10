E-Devlet sistemi üzerinden geçici kimlik belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Geçici kimlik belgesi sorgulama işlemini yapmak isteyen yurttaşlar, bu işlemi nasıl ve nereden yapacaklarını merak ediyor. Peki, Geçici kimlik belgesi nedir? E-Devlet sistemi üzerinden geçici kimlik belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Yurttaşlar, devlet işlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmak için internet üzerinden erişebilecekleri hizmetleri araştırıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, makheme dava dosyalarını sorgulamak isteyen yurttaşlar için internet üzerinden hizmet veriyor. Yurttaşlar, ''geçici kimlik belgesi sorgulama nasıl yapılır?'' sorusunu sıklıkla araştırıyor. Devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayan e-Devlet'ten geçici kimlik belgesi sorgulanabiliyor. İşte ayrıntılar...
GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?
Nüfus Müdürlüğü'ne yapılan yeni kimlik başvurusunun ardından yurttaşların geçici süreyle kimlik yerine kullanabileceği belgedir.
E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Geçici kimlik belgesi sorgulama işlemini yapmak isteyen yurttaşlar, e-Devlet sistemine T.C Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp, arama butonuna ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'' yazarak, çıkan arama sonuçlarından ''Geçici Kimlik Belgesi Sorgulama' kısmına tıklayıp, işlemlerini gerçekleştirebilir.
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