E-Devlet sistemi üzerinden sosyal ve ekonomik destek ön başvurusu nasıl yapılır?

10 Aralık 2022 Cumartesi, 15:52

Yurttaşlar, devlet işlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmak için internet üzerinden erişebilecekleri hizmetleri araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal ve ekonomik destek ön başvurusu yapmak isteyen yurttaşlar için internet üzerinden hizmet veriyor. Yurttaşlar, ''sosyal ve ekonomik destek ön başvurusu nasıl yapılır?'' sorusunu sıklıkla araştırıyor. Devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayan e-Devlet'ten sosyal ve ekonomik destek ön başvurusu yapılabiliyor. İşte ayrıntılar...

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖN BAŞVURUSU NEDİR?

e-Devlet sistemi üzerinde yazılan bilgiye göre, ''Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir.''

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal ve ekonomik destek ön başvurusu işlemini yapmak isteyen yurttaşlar, e-Devlet sistemine T.C Kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp, arama butonuna ''Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'' yazarak, çıkan arama sonuçlarından ''Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu'' kısmına tıklayıp, işlemlerini gerçekleştirebilir.



