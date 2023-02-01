E-Devlet'te yeni hizmet başladı: Son tarih 28 Şubat

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2023 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçiler ürün güncelleme taleplerini, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:59
E-Devlet'te yeni hizmet başladı: Son tarih 28 Şubat
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık, tarımın dijitalleştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ÇKS kayıt yenilemeleri için 1 Ekim 2022 itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuru imkanı getirilmişti.

Bu sürecin bir devamı olarak, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat’tan itibaren ilk kez e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 28 ŞUBAT

Güncelleme talepleri için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen de başvuruda bulunulabilecek. Ürün güncelleme başvuruları 28 Şubat tarihinde sona erecek. 

ÇKS’nin e-Devlet kapısına entegrasyonunun ilk fazı olan kayıt yenileme başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi süreci, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla hayata geçmişti. Ürün güncelleme işlemlerinin de e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan veren uygulama, bu sürecin ikinci fazını oluşturuyor.

Dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması kapsamında atılan bu adım sayesinde, tüm üreticilerin emek ve zamandan tasarruf sağlaması hedefleniyor.


E-devlet çiftçi kayıt sistemi tarım ve orman bakanlığı

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