e-Devlet'te yenilik yolda: Yapay zeka desteği geliyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 11:02

e-Devlet Kapısı'nda Yapay Zeka Temelli Çevrim İçi Destek Sistemi hayata geçirilecek. Ülkenin gelecek yıllarda takip edeceği Dijital Devlet Stratejisi hazırlanacak.

Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri faaliyetlerinden sorumlu üst yöneticilerine yönelik Dijital Dönüşüm Liderleri Eğitim Programı hayata geçirilecek. e-Devlet kurumsal mimarisine ilişkin kapsam, yöntem ve kullanılacak araçlar tanımlanacak.

İleri analitik ve yapay zeka ihtiyaçlarına yönelik idari ve hukuki iyileştirme önerileri raporu hazırlanacak. Kamu Veri Alanı pilot çalışmaları hayata geçirilerek referans mimari oluşturulacak. Merkezi Süreç Otomasyonu Platformunun kurulumuna ilişkin pilot çalışma hayata geçirilecek.

Ulusal Veri Paylaşım Matrisi kapsamında yerel yönetimlere ilişkin coğrafi veri paylaşım esasları da belirlenecek. Kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılım kullanımına geçiş planlarının hazırlanması için ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülecek.

70 MİLYON KİŞİYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının bu yıl sonu itibarıyla 61 milyonu bulması öngörülürken gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması bekleniyor.

Bu yıl sonu itibarıyla e-Devlet'ten sunulan hizmet sayısının 6 bin 900'ü bulacağı tahmin edilirken bunun 2023'te 7 bin 400'e çıkarılması planlanıyor.

16-74 yaşındaki bireyler içinde e-Devlet hizmetlerinden yararlananların oranının bu yıl yüzde 68,7 olarak gerçekleşeceği öngörülürken gelecek yıl yüzde 70'e çıkarılması amaçlanıyor.

e-Devlet hizmetlerinde memnuniyet oranın da gelecek yıl yüzde 99 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.