E-imza çetesine yönelik 3. dalga soruşturmasının davası başladı: Mahkeme dosyaların birleştirilmesine karar verdi

Bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek, sahte belge düzenleyen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 3. dalga soruşturması kapsamında 26’sı tutuklu 123 sanık hakkında davanın ilk duruşması bugün Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

136 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan 3. dalga soruşturması kapsamında sanıkların 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu belirlendi. 1’i örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 123 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç örgütüne üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet’, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme’ ve ‘Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama’ suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep ediliyor.

TUTUKLU SANIKLAR SALONDA HAZIR BULUNDU

Duruşmada sanıklardan örgüt elebaşısı olduğu iddiasıyla yargılanan Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 26 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları hazır bulundu.

‘MADEMKİ TEKNİK SORUMLUYUM, NİYE ZİYA’DAN YARDIM İSTEYEYİM’

Tutuklu sanık Ender Esen, savunmasında, “Belgeyi alırken sahte olup olmadığını bilmiyordum. 9-10 yıllık işletme sahibiyim. Herhangi bir yerde kullanmadım bu belgeyi.” dedi. Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen; “Ben sözde suç örgütünün beyni ve teknik sorumlusu olarak geçiyorum. Birinci dosyamızın ifade tutanağına bakılırsa, Tarık Buğra’nın ustalık belgesi alabilmesi için Ziya ile görüştüğüm gözüküyor. Bu aşamada, mademki böyle bir örgütte teknik sorumluyum, niye böyle bir şeyi Ziya’dan isteyeyim? Aynı konu içerisinde, kendi mobil hattım üzerinden defalarca giriş yapıldığı tespit edilmiştir. Aynı süre zarfında iki diplomam vardır. Ne akıl ki hem suç işliyorum hem de kendime diploma alıyorum” dedi.

‘SUÇ YOKTUR DEMİYORUM’

“Siber Şube, hesaplarımda herhangi bir para görememiştir” diyen sanık Gülen; “Ben bu örgütün angarya hizmetlisi miyim? Suç işliyoruz ama ben bir fayda görmüyorum; o zaman niye varım? Buradaki beş kişi beni tanıyor mu? Sorsam buradakiler benim göz rengimi bile bilmezler. Buradaki herkes Adanalı, ben İstanbulluyum. Düzgün konuştuğuma dair basında haberler bile çıktı. Bu süre zarfında olanlarla ilgili ‘suç yoktur’ demiyorum. Ama bunların hiçbiriyle alakam yoktur” ifadelerini kullandı.

‘BEN SUÇA SÜRÜKLENDİM’

Kadiroğlu’nun sağ kolu olarak geçen Mıhyeddin Yakışır da savunmasında; “3 soruşturma açıldı. Nereye kadar bu soruşturmalarla gidilecek? Ben hep samimi beyanlarda bulundum. Savcılık ifademde de bulundum. Ben suça sürüklendim, pişman olduğumu da dile getirdim. Ben örgüt yapısıyla bir bağlantım yoktur. Bana bilgisayar soruldu ama benim bir bilgim yok; bunları söyledim. Diyeceklerim bu kadardır tahliyeme karar verilmesini istiyorum” dedi. 123 sanıklı dava; akşam saatlerine kadar sürdü.

‘CEZAEVİNDE BU İŞLERİ YAPTIYSAM HELAL OLSUN BANA’

Örgüt elebaşısı olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu da suçlamaları reddetti. "Bilgisayarla alakalı bir belgeye, bilgiye ve yeteneğe sahip değilim” diyen Kadiroğlu; “Ben herhangi bir örgüt yönetmiyorum. Buradaki kişiler günlük hayatta tanıdığım kişilerdir. Örgütten tutuklanmamın sebebi yeğenime hediye ettiğim bilgisayardan ibarettir. Bu bilgisayarda herhangi bir suça rastlanmamıştır. Suça konu bir eylem gerçekleştirmedim. E-imzayla alakalı 4 kişinin e-imzası çıkarılmış. Ben kendi elektronik imzamı alırken bile çok zorlandım. Hakkımda kullanılan ifadeleri reddediyorum. 2025 Şubat ayında benim belge ürettiğim söyleniyor ben o tarihte cezaevindeyim, cezaevinde bu işleri yaptıysam bravo gerçekten bana” dedi.

SAVCI ÖNCEKİ DOSYAYLA BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Savunmaların ardından dosya savcısı mütalaasını açıkladı. Savcısı, önceki dosya ile birleştirme talebinde bulundu. Ayrıca savcı; sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut dava dosyasında tevsi tahkikatın henüz tamamlanmamış olması, delillerin karartılma ihtimali ile kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLİYOR

Ara kararını açıklayan mahkeme, bu dosyanın önceki dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verirken, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, adli kontrol altında bulunan sanıkların ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Duruşma, 16 Ocak'a ertelendi.