e-imza ile sahte diploma skandalı: 199 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen şüphelilere ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Soruşturmanın ilk ayağında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 134 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. İddialarla ilgili toplam 199 şüpheli iddianamelerde yer aldı.

Şüphelilere; "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefet", "elektronik sertifikalarda sahtekârlık", "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından cezai işlem uygulanması talep edildi.

Hazırlanan iki ayrı iddianamede, şüphelilerin e-imzaları nasıl oluşturduğu ayrıntılarıyla ortaya kondu. İddianamelerde, şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanı, Milli Eğitim Daire Başkanı ile 15 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personeline ait e-imzaları kopyaladıkları tespit edildi.

12 EYLÜL 2025'TE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

134 şüpheliye ilişkin sunulan ilk iddianamenin ardından ikinci iddianame de aynı mahkemeye sunuldu. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Tüm sanıklar, 12 Eylül 2025'te hakim karşısına çıkacak.

Bu arada, Savcılık, dosyaları ayrılan bazı şüphelilerle ilgili soruşturmayı sürdürüyor; bu nedenle şüpheli sayısının artabileceği bildirildi.