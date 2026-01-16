E-imzayla sahte belge davası... Sanık elebaşıyla diyaloğunu anlattı: ‘Belediye başkan adayı oldunuz, sana diploma ayarlayalım’

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla açılan davada 29’u tutuklu 322 sanığın yargılanmasına dün Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Duruşmaya ‘Hoca’ lakaplı örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan’ın arasında olduğu tutuklu 29 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hâkimi, aynı suçtan 123 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin mevcut dava dosyasıyla birleştirme kararının verildiğini ifade ederek, birleştirilen dosya kapsamında savunmalarını yapmak üzere sanıklara söz verdi.

‘BEN TOPLUMA MAL OLMUŞ BİR İNSANIM’

Tutuklu sanık Enver Yılmaz ise elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun Ankara'ya geldiğinde kendisinin evinde konakladığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Son 3 ziyaretinde bana esprili bir dille, 'Belediye başkan adayı oldunuz, encümen adayı oldunuz ancak diplomanız yok, sana diploma ayarlayalım’ dedi. Bende, 'Hocam öyle şey olur mu, okulsuz diploma olur mu, yap da görelim’ dedim. Bir ay sonra tekrar geldiğinde cep telefonumu istedi. Sistemi açıp diploma gösterdi. Ben de telefonu aldım fırlattım. Kızarak, 'Ben topluma mal olmuş bir insanım, bu işler bana zarar verir, derhal silmeni istiyorum' dedim. O da hemen sildiğini söyledi. Daha sonra baktığımda sistemden silinmişti diploma. Ben böyle bir şey yapabileceğine inanmıyordum.”

10 NİSAN’A ERTELENDİ

Duruşmada söz alan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. İfadelerin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 10 Nisan’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında aynı suçlardan hazırlanan aralarında elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame de mevcut dosyayla birleştirildi. Gelinen aşamada dosyadaki sanık sayısı 322'ye yükseldi. ANKARA