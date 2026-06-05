e-YÖKDİL İngilizce-Fen Bilimleri sınavı yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde e-Sınav olarak uygulanacak. Sınav için toplam 46 salon kullanılacak.

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ile eş değer bir sınav olan eYÖKDİL'e giren adayların kazandığı haklar, YÖKDİL'e giren adayların kazandığı haklarla aynı olacak.

Cumartesi saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav, saat 16.45'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Cumartesi yapılacak 2026 Sınav Takvimi'nin son e-YÖKDİL uygulamasına 5 bin 321 aday başvurdu. Sınava 10 engelli aday katılacak. Sınava katılacak gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutuldu. Bu haktan 50 aday yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 311 kişi görev yapacak. Sınav sonuçları aynı gün açıklanacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.