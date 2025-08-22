Ebru Gündeş'in yeni eşi gözaltına alındı! Reza Zarrab'tan sonra şimdi de Murat Özdemir...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
VİLLASINDAN GÖZALTINA ALINDI
Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Gündeş’in kendisinden 12 yaş küçük eşi, iş insanı Murat Özdemir dün villasından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenilirken, Özdemir’in talimat doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine çöktüğü iddia edildi.
Özdemir bugün adliyeye sevk edildi.