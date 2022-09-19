EBSO Başkanı Yorgancılar: Ekonominin kurtuluşu, güven, istikrar ve eğitim

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:22

Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının güven, öngörülebilirlik, istikrar ve eğitim ile çözülebileceğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ülkelerin dışa bağımlı olduğunu ifade eden Yorgancılar, “Yüksek enflasyon süreci dengeleri bozuyor, enerji ve gıda arz güvenliği geleceği tehdit ediyor. Ülkelerin dışa bağımlılığın önemli olduğunu görüyoruz. Enerji ne kadar önemli olduğu Alman ekonomisinin enerjide dışa bağımlı olması, lokomotif ülkelerin enerji sıkıntısı, enflasyon yükselmesi ve buna benzer sanayi şirketlerine bunların yansıması kaçınılmaz. Avrupa’daki resesyon imalat sanayisini etkisi olacak. Gelecek bize ihracatta sıkıntı olabileceğini gösteriyor” dedi.

DENİZ’E ENERJİ ÜSSÜ KURULMALI

İzmir’de deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulmasının şart olduğunu belirten Yorgancılar, “1970’li yıllarda evlerde 2-3 saat elektrik kesilirdi. Eskiye dönülmesi için acilen enerji tedbirlerini alınması gerektiğini vurguluyorum. Bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor. Döviz kurunun artması, hammaddede dışa bağımlılık, enerji maliyetlerin artmasından dolayı üretim maliyetlerinin artmasında kaynaklanıyor. 2021’de OSB’lerde 1. Kademe doğalgaz 2.04 TL iken 2022’de 7.12 oldu. Elektrik 63.83 kilowattan 2022’de 380.56 kilowatt oldu. Bu fiyatlardan üretici fiyat endeksinin açılması son derece doğal. Bunlar yukarıya çıktıkça üretici maliyeti yukarıya çıkmaya devam edecek. Bunların olmaması için alternatifi kendi enerjini kendin üreteceksin. 300 gün güneş olan denizleri olan İzmir’de deniz üstü rüzgar enerjisi yapılması son derece önemli ve acildir” ifadelerini kullandı.

Dünya ile rekabet edebilmek için Türkiye’nin bir sıçrama yapması gerektiğini dikkat çeken EBSO Başkanı Yorgancılar,“Makro ekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması, yeni bir heyecan ve hikâyenin oluşturulması yani güvenle oluşur. Öngörülebilirlik, fiyat istikrarını sağlamak, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kurumların bağımsızlığı ve liyakatin esas alınması gerekiyor. Nitelikli eğitim, demokrasi kültürünü yerleştirilmesi, üretim odaklı bir ekonomi gerekiyor. Piyasa ekonomisinin işleyişine uygun düzenlemeler gerekiyor. Orta vadede ise katma değerli üretim, dijital ve yeşil dönüşüme uyum, yeni doğrudan yatırımlar yanı sıra teknoloji transferleri veya yerli teknolojik üretim yapmalıyız. ARGE merkezleri ve destekler etkinleşmeli, yeşil dijital dönüşüm destekleri yanı sıra sanayi ve tarım envanteri geliştirilmeli. Uzun vadeli olarak, üretimde dönüşümün sağlanması, döngüsel ekonomi, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik. Kısaca, güven, öngörülebilirlik, istikrar ve eğitim gerekiyor” diye konuştu.

GÖÇMENLER DÖNMELİ

Göçmenlerin iş dünyasına etkilerine de değinen Yorgancılar, “Savaş esnasında biz sorumluluk olarak onlara ev sahipliği yapalım; ama savaş bittiğinde geri dönmeli. Canı sıkılan sınırdan geçip burada oturabilir durumda değil. Yunanistan ne yapıyor, bot görünce bizim sularımıza ittiriyor. Çünkü alırsa bakmak durumunda. Savaş bittiyse gitmeliler bu kadar basit. İnsanlar buraya geldiği zaman para kazanmak durumunda. Özellikle ayakkabı sektöründe Suriyeli çok çalışıyor” dedi.

ANKET SONUCU BAŞARILI

Görev süresindeki başarı oranını değerlendiren Yorgancılar, "Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu tarafından en iyi oda seçildik. 2014-2017 ve 2020 TOBB akreditasyon denetimlerinde 365 oda içinden kesintisiz tam puan alan tek oda olduk. Yurtdışı işbirliği ve mesleki eğitim alanında üç AB projesi hayata geçirdik. Yeşil Sanayi Rehberi ve Köy Enstitüleri kitaplarını hazırladık. Üye memnuniyet anket sonuçlarımız 2019'da 3.99 iken 2021'de 4.16 oldu. Liderlik anket sonucu ise 92" dedi. Odalara siyaseti hiç karıştırmadığını ifade eden Ender Yorgancılar, “Üyelerimiz arasında her siyasi görüşten insan var. Biz herkesi kucaklayıcı olmak zorundayız. Yerel yönetimlerin çözeceği konular, hükümetin çözeceği konular. Lojistik Merkezi projemiz vardı mesela, burada bekledik, anlattık ve lojistik merkezinin iznini aldık. Yerel yönetimlerde de Brüksel Evi vardı, benim hazırladığım bir sunumum vardı, Mahmut Başkanla Tunç Bey'e gidip anlattık. Önemli olan şehrin kalkınması. Biz onun için çalışıyoruz" dedi.

Tekrar aday olmaya karar verdiğini söyleyen Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: “ "Tekrar seçilirsem sabah nereden başlayacağımı biliyorum. Odamızın en önemli konusu şu an bina. Hemen başlayacağız. Çalışma gruplarımızla ilgili hazırladığımız projelerimiz var, eğitim ve teknoloji ağırlıklı. Bir dönem daha seçilirsem EBSO kazanacak, çıta daha yukarı çıkacak. Ben hayal satmıyorum, hayal pazarlamıyorum. hedef koyuyorum, ölçülebilir. Bölgemizin ve ülkemizin en iyi odası seçildik, sonra da pasifiğin seçildik. Gerçekleşecek hayallerin peşinden koştum.”