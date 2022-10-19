EBSO’da Ender Yorgancılar güven tazeledi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:39

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) 2022-2026 dönem seçimleri gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB delegeleri ve Disiplin Kurulu’nun belirlendiği seçime saatler kala ESİAD önceki dönem Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, meclis üyelerine baskı yapıldığını öne sürerek başkan adaylığından çekildi.

Bu gelişmeden sonra İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen seçimlere tek aday olarak giren Yorgancılar, kullanılan 105 oydan 103’ünü aldı ve dördüncü kez başkanlık görevine seçildi. Seçime ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, baskı iddialarına da yanıt verdi.

“TAHMİN ETMİYORDUM”

Karabağlı’nın başkan adaylığından çekilmesi hakkında Yorgancılar, “Seçime tek liste halinde gitmek durumunda kaldık. Ben Karabağlı’nın bu seçimden çekileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü başından beri bu çalışmaların içindeydi. Tabii kendi takdiri… Bana görev veren, güven gösteren tüm üyelere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“KİM KİME BASKI YAPABİLİR?”

Karabağlı’nın meclis üyelerine baskı yapıldığı yönündeki iddialarının sorulması üzerine ise Yorgancılar, “İzmir, cumhuriyetin ve hoşgörünün merkezi. Baskıyla iş yapan bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. Hele bizim sanayi odası üyelerine yapılan en büyük hakarettir bu… Anlamış değilim. Üyelerin de çok büyük bir tepkisi oldu. Kim kimi baskısı altına alabilir ki! Neticede perdenin arkasına giriyorsunuz ve hür iradenizle oy kullanıyorsunuz. Size burada kim baskı yapabilir? Kimin kiminle iş ilişkisi olur, kimin kime borcu vardır, kim kiminle sıkıntı içiresindedir ki baskı altında kalsın. Baskı nedir! Bizim sanayi odası üyelerine yapılabilecek en kötü bir tanımlamadır. Hiçbir zaman böyle bir baskı olmadı, olamaz da! Netice itibariyle bu bir yarıştır. Biri kazanır biri kaybeder. Dönüşüm ve değişim sloganıyla çıktılar. Demek ki üyeler dönüşüm ve değişim değil, güven ve tecrübe istediler. O tecrübeyle güvende de beni ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımı gösterdiler. Baskı gibi bir durumu kabul etmek söz konusu değil. Sanayi Odası’ndaki geçmiş süreme bakarsanız hiçbir dönemde hiçbir üyeyle baskıcı bir düzenin olmadığını görürsünüz. Ben bu yarışın demokrat bir şekilde olmasını istedim. Sayın Karabağlı’nın listesinden başka aday liste çıkma talebi geldiğinde ben ‘Çıkarmayın’ dedim. Çünkü teamüllerimizde başkanın olduğu listeden başka bir aday çıkmaz. Bu yarış sandıkta biter. Sandık burası Ama benim grubuma, Pazar günü akşam bir rakip çıktı. Baskıyı kim yaptı?” açıklamalarında bulundu.

“DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI”

Yeni döneme ilişkin mesaj veren Yorgancılar, “Biz yarın sabah nereden başlayacağımızı biliyoruz. Yönetim Kurulu’nda kendi aramızda bir görev dağılımı yapacağız. Bu görev dağılımı sonucunda gerek İzmir’de gerekse Ankara’da devam eden projelerimizle ve onların çözümüyle ilgili faaliyetlere devam edeceğiz. Bizim hayatımızda değişen bir şey olmadı. Ben yarın sabah nereden başlayacağımı biliyorum” diye konuştu.

BİNA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Hayata geçirilecek EBSO binası hakkında bilgi veren Yorgancılar, şunları söyledi: “Bugünden sonraki yapacağımız ilk mecliste, bina konusu ile ilgili daha önceki meclisin almış olduğu kararlar, aramıza yeni katılan meclis üyelerine de anlatıp, binanın son durumu hakkında bilgilendirip İzmir’deki bina ile ilgili yapılacak çalışmaları dile getireceğiz. Projeleri hazır… Bu dönem, inşaat sektöründe çok deneyimli bir arkadaşımız Haydar İnanç, yönetim kurulumuzda… Hem proje hem yapım konusunda bize destek olacak. Dolayısıyla bina yapımına bir an önce başlayıp bitiririz.”

YÖNETİM BELLİ OLDU

Ender Yorgancılar başkanlığındaki 2022-2026 dönemi EBSO Yönetim Kurul’unda, Hakan Ürün, Metin Akdaş, Hüseyin Turhan, İdil Yiğitbaşı, Ateş İlyas Demirkalkan, Suha Kahraman, Haydar İnanç, Aytekin Öztaş, Cüneyd Temel, Ali Arda Yüksel yer aldı. Meclis Başkanlık Divanı ise Saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla belli olacak.