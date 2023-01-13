EBSO’dan 48 milyon liralık hibe
Ege Bölgesi Sanayi Odası, son bir yılda beş proje ile 48 milyon liralık hibe projeyi İzmir’e kazandırdı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, projelerle başta eğitim olmak üzere dijital dönüşüm ve toplumsal boyutta önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), bir yıl içerisinde beş projeyle 48 milyon liralık hibe projeyi İzmir’e kazandırdı. Projelerin kente katkı sağlayacağını belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Başta eğitim olmak üzere dijital dönüşüm ve toplumsal boyutta önemli kazanımlar elde edileceğini kaydetti. Yorgancılar, “Projelerle imalat sanayinin en büyük sorunu olan nitelikli ara eleman ihtiyacının çözülmesi başta olmak üzere firmalarımızın dış pazarlara açılması, firmalarımıza fon sağlanması, Ar-Ge ve yenilikçi ürün geliştirme konularında büyük faydalar yaratılacak” dedi.
50 İŞSİZ KADINA EĞİTİM
Tam donanımlı laboratuvarlar eğitimi için gerekli altyapı sağlanacağını kaydeden Yorgancılar, “Eğitim alan öğretmenler, 50 işsiz kadına ‘bilişim teknolojileri’ alanında eğitim verecek. Böylece hem cinsiyet eşitliği odağında kadınlara istihdam sağlanması hem de gelişen IT sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca öğretmenler İzmir’deki okullarında bilişim teknolojileri öğrencilerine eğitim vermeye devam ederek projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
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