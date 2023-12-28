Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı: Eski eşimin karanlık ilişkileri vardı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:51

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:51

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medya fenomeni Ece Ronay, olayla ilgili ifadesinde, eski eşi Mehmet Bilir'le yaklaşık bir yıl evli kaldığını, en başta "Ece Ronay Güzellik Merkezi" isim hakkının kullanılmasına kendisinin rıza verdiğini, fakat sonrasında eski eşinin kendisine ait isim hakkını başkalarına satmaya başladığını, işyerine gittiğinde pos cihazından veya yapılan ödemelerin doğrudan Vural K. isimli şahsa direkt gittiğini ve eski eşi Mehmet Bilir'in "karanlık" diye tabir edilen insanlarla ilişki kurduğunu öğrendiğini söyledi.

Ronay, ifadesinin devamında eski eşinin aynı zamanda Gürcistan'daki kumarhane sahipleriyle görüşmeye başladığını duyduğunu, bir gün "Muhammet Yakut" ismiyle sahte olduğu anlaşılan bir hesaptan "Sen temiz ticaret yapıyorsun ama senin ismin ile çalışan Kurtköy şuben mailorder yapıyor" şeklinde mesaj aldığını, bu durumu eski eşiyle paylaştığı, eski eşinin kendisinden alacağı olmadığı halde 9 milyon lira istediğini, Mehmet Bilir'in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptığını, sonrasında kurşunlanma olayının meydana geldiğini ve kendisinin hedef göstermediğini, olayla da ilgisinin bulunmadığını dile getirerek suçlamaları kabul etmedi.

Pendik ve Kocaeli'de eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakımıştı.

