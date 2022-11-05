Ecevit’in adı ve düşünceleri İzmir’de yaşatılacak!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eski başbakanlardan, gazeteci, şair ve yazar Bülent Ecevit'in 16. ölüm yıldönümünde özlemle andıklarını söyledi, adını ve düşüncelerini yaşatmak için “Bülent Ecevit Ödülleri” vereceklerini açıkladı. Ecevit’in uğraş alanlarından “gazetecilik”, “siyaset”, “şiir” ve “barış” dallarında oluşturulacak seçici kurulların belirlediği ödüller 11 Mart 2023’te düzenlenecek törenle verilecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk siyasetinin efsane isimlerinden Bülent Ecevit’i 16. ölüm yıldönümünde yayımladığı mesajla andı. Bülent Ecevit'in Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye bağlılığı, şiir ve sanata düşkünlüğü, dürüstlüğü, Kıbrıs konusundaki kararlı tutumu ile siyasi tarihimizin en güçlü isimlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Tunç Soyer kendisinin asla unutulmayacağını söyledi.
Bülent Ecevit’in daha iyi anlaşılması, gelecek kuşaklar tarafından daha iyi tanınması için “Bülent Ecevit Ödülleri” vereceklerini açıklayan Başkan Soyer, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı'nı, Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet İnönü'den teslim alan Bülent Ecevit, iyi bir şair ve dürüst bir gazeteci olmasının yanı sıra onurlu ve hümanist bir siyasetçi olarak da Türkiye'nin tarihinde iz bırakmıştır. Bizler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Bülent Ecevit adına, onun yaşamındaki dört önemli konuda her yıl ulusal düzeyde ödüller vermeye karar verdik. 16 yıl önce bugün kaybettiğimiz, Bülent Ecevit’in anısını her zaman yaşatacağız” dedi.
Ödüller Bülent Ecevit’in uğraş alanlarından “gazetecilik”, “siyaset”, “şiir” ve “barış” dallarında seçici kurul yöntemiyle verilecek. Dört dalda ayrı ayrı oluşturulacak seçici kurullar ödüle layık görülenleri belirleyecek. Ödüller 11 Mart 2023’te düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
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