Eczacılardan fakülte isyanı: ‘Niteliksiz eğitim istihdama engel’

İstanbul Eczacı Odası plansız ve kontrolsüz şekilde açılan eczacılık fakülteleri ve bu sorundan kaynaklı istihdam yetersizliği nedeniyle dün bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını İstanbul eczacı Odası adına yönetim kurulu başkanı Eczacı Şeker Pınar Özcan okudu. Özcan, Türkiye’de 2000’li yılların başında 7 olan eczacılık fakültesi sayısının, plansız ve kontrolsüzce artarak bugün 63’e çıktığını belirtti.

Kamu otoritesinin, eczacı istihdam etme oranının yüzde 5 olduğunu söyleyen Özcan, “Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve ilaç fiyatlandırmasındaki ısrarla yürütülen yanlış politikalar, eczanelerimizde çok büyük ekonomik yıkıma neden oldu. Eczacılık fakülteleri niteliksiz eğitimle mücadele veriyor. Bir çoğunda akademisyen sayısı yetersiz. Yeni açılan fakültelerde eczacı kökenli akademisyen yok. Laboratuvar ve donanımlar öğrenci sayısı bazında yetersiz” diye konuştu.