Yayınlanma: 19.06.2024 - 18:41

Güncelleme: 19.06.2024 - 18:41

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süre idari izin kapsamına alındı ve tatil 9 güne uzatıldı. Peki, Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı gibi resmi tatillerde, nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ederken, diğer eczaneler genellikle kapalıdır. Her şehirde ve ilçede belirli eczaneler, nöbetçi eczane olarak hizmet vermek üzere düzenlenir. Bu eczaneler, bayram süresince 24 saat açık kalarak acil ilaç ihtiyaçlarını karşılarlar. Nöbetçi eczane listeleri, yerel eczacı odaları tarafından düzenlenir ve genellikle internet sitelerinde, yerel gazetelerde veya eczane camlarında ilan edilir.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatili günü 24 Haziran Pazartesi sona erecek. Eczaneler bayram bittikten sonra 20 Haziran Perşembe günü hizmet verebilecek.