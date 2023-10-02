Eda Erdem’in ismi oturduğu sokağa verildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ismi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde evinin bulunduğu sokağa verildi.

AA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:56
Eda Erdem’in ismi oturduğu sokağa verildi
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Fethiye Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa, ‘Eda Erdem Dündar’ isminin verilmesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuyla ülkeye büyük mutluluk yaşattığını söyledi.

“KENDİLERİ İÇİN NE YAPSAK AZ”

Milli takım kaptanı Eda Erdem'in şampiyonalardan vakit buldukça Göcek'te yaşadığını belirten Karaca, "Biz de Fethiye Belediyesi olarak kaptanımızın yaşadığı sokağa, ismini verdik. Onlar tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Kendileri için ne yapsak az" dedi.


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A Milli Kadın Voleybol Takımı Eda Erdem Dündar Fethiye Belediyesi

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