Milli voleybolcu rüya takımına seçildi!
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Bedirhan Bülbül, Polonya'nın şampiyon olarak tamamladığı 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda rüya takımı kadrosunda yer aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Bedirhan Bülbül, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan "Rüya Takım" oylamasında A Milli Erkek Voleybol Takımından Bedirhan Bülbül rüya takımda yer aldı.
Oylama sonucunda kullanılan oyların yüzde 50'sini alan Bedirhan Bülbül "En İyi Orta Oyuncu" oldu.
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımı şu isimlerden oluştu:
Pasör: Marcin Janusz (Polonya)
Pasör çaprazı: Lukasz Kaczmarek (Polonya)
Smaçörler: Wilfredo Leon (Polonya), Daniele Lavia (İtalya)
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül (Türkiye), Norbert Huber (Polonya)
Libero: Pawel Zatorski (Polonya)
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