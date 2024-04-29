Edanur'un ölümünün ardından Avcılar'da su dolu alanda çalışma

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde 5 yaşındaki Edanur Gezer’in su dolu çukura düşerek ölümünün ardından Avcılar'da yağmur suyuyla göle dönüp tehlike saçan alanda çalışması yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:30
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Edanur’un ölümünün ardından Avcılar’da sosyal medyada Denizköşkler Mahallesi’nde göle dönen alan olduğu paylaşıldı.

Avcılar Belediyesi ile bu alanın yetki ve sorumluluğunun bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin duruma müdahale etmesi istendi. Yerel belediye burada sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatırken bu sabahtan itibaren sevk edilen ekipler alanın neden göle döndüğünü araştırdı.

Bölgeye demir bariyerler çekilirken, buradan geçişler de yasaklandı. Ekipler yukarıdan gelen yağmur sularının burada biriktiğini aynı zamanda buradaki ağaç köklerinin eskiyen kanalizasyon borularını patlattığı anlaşıldı.

Su tahliyesine başlanırken, eskiyen atık su borularının da değişimine geçileceği ifade edildi.


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