Edip Akbayram'ın ismi Buca’da yaşayacak

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:43

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:43

Buca Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Buca Belediyesi’nin Göksu Mahallesi’nde hizmete açacağı ve günde bin öğrenciye eğitim hizmeti verebilecek kapasiteye sahip etüt merkezine Edip Akbayram Etüt Eğitim Merkezi ismi verilmesi karara bağlandı. Önergeye Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyeleri ret oyu verirken Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri kabul oyu verdi.

ETÜT MERKEZİ ÇOK YAKIN ZAMANDA HİZMETE GİRECEK

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Sanatçımızın adını Buca’da yaşatmak. Bir de böyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerimizin eğitim alacağı bir kuruma adını vermiş olmak gerçekten çok kıymetli” diyerek kararı değerlendirdi.

Muhalefet grubunun, önergenin komisyona gitmesi isteğini de değerlendiren Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bu kararın komisyonlara gitmeden kabul edilmesini istiyorum. Çünkü, burada sanatçımızın ismini vereceğimiz tesis çok yakın zamanda hizmete girecek. Belki de bir sonraki meclisten önce hizmete girecek. O nedenle bu kararın sıcağı sıcağına verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

AKP GRUBU REDDETTİ

Gediz’de açılacak etüt merkezine Edip Akbayram ismi verilmesi ile ilgili önergenin komisyonlarda görüşüldükten sonra karara bağlanmasını istediklerini söyleyen AKP Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil şöyle konuştu:

“Etüt merkezi yapıyorsunuz, önümüzdeki günlerde açacağız diyorsunuz. Buca’da çalışması devam eden ve açılması vaat edilen onlarca yer var, birkaç tane yer var. Bu yerler işleyişe geçmeden, tasarrufta bulunulmadan isim verilmesini doğru bulmuyorum.”