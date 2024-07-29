Edirne Belediyesi'nde en düşük maaş 35 bin TL oldu

Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:23

Güncelleme: 29.07.2024 - 13:23

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, seçim kampanyası döneminde verdiği sözü tuttu. Akın, en düşük belediye personeli maaşının net 35 bin TL olduğunu duyurdu.

"ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMİYORUZ''

Akın, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Edirne Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası Edirne Şubesi arasındaki İşçi Maaşları Ek Protokolümüzü imzaladık. Seçim sürecinde yürüttüğümüz mücadeleye, 1 Nisan itibarıyla da devam ederek artan maliyetlere karşı çalışanlarımızı ezdirmiyoruz. Sözümüzü tutmanın haklı gururunu yaşıyor, temmuz ayından geçerli olmak üzere en düşük belediye personeli maaşımızı net 35 bin TL olarak belirledik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olsun."