Edirne'de döviz bürolarındaki tabelalardan 'Bulgar Levası' kaldırıldı

Bulgaristan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren levadan tamamen Euro'ya geçiş yapılacak olması nedeniyle Edirne bulunan döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından leva kaldırıldı.

Halen günlük hayatta leva veya avronun kullanılabildiği Bulgaristan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren yalnızca Euro geçerli olmaya başlayacak.

TABELALARDAN KALDIRILDI

Bu nedenle Edirne’deki döviz bürolarında bulunan dijital tabelalarda Bulgar Levası'nın Türk Lirası karşındaki değerinin gösterilmesine son verildi.

Ancak tabelaya yansıtılmasa da döviz büroları leva alış satış işlemlerini sürdürüyor. Bugün itibarıyla leva 24 liradan alınıyor, 25 lira 80 kuruştan ise satılıyor.