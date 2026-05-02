Edirne'de evin girişindeki 'beton zemin' çöktü: 1 kişi yaralandı

Edirne’de iki katlı bir evin girişinde, altında kömürlük bulunan beton zemin çöktü. Kazada G.K. isimli bir kişi yaralandı.

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi Arif Çekiç Sokak’ta akşam saatlerinde bir evde beklenmedik bir çökme yaşandı.

1 KİŞİ YARALANDI

İki katlı müstakil evin giriş bölümünde, altında kömürlük bulunan beton zemin henüz belirlenemeyen bir nedenle birden çöktü.

O sırada zeminin üzerinde bulunan G.K., parçalanan beton parçalarının altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla moloz yığını arasından çıkarılan G.K., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

EVE GİRİŞ YASAKLANDI

Bu sırada evin ikinci katında bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığı belirtilen S.O., itfaiye ekipleri tarafından araç merdiveni yardımıyla pencereden tahliye edildi. Olay yerinde güvenlik şeridi çekilen eve giriş yasaklandı.

Polis ekipleri, beton zemindeki çökmenin nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.