Edirne'de genç kadın doktorun şüpheli ölümü

Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 9'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Doktor K.Y. (32) yaşadığı dairenin arka cephesinden aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç doktorun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Genç doktorun bir süre önce kardeşini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.