Edirne'de Halk Kasap önünde kuyruk: '75 yaşındayım ayakta dikiliyorum, 150-200 lira daha ucuza alalım diye'

Edirne Halk Kasap’ta kıymanın kilosu 660 lira, dana kuşbaşı, köfte ve sucuğun kilosu ise 730 liradan satılıyor.

Yurttaşlar bayram alışverişlerinde uygun fiyata et alabilmek için Halk Kasap önünde uzun kuyruk oluşturdu. Hayrettin Yılmaz, 150-200 lira ucuza et alabilmek için kuyrukta beklediğini söyledi.

Vatandaş Hayrettin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim için ideal. Biz emekliyiz. 25-30 bin lira maaş alıyoruz. Mecburen buraya geliyoruz ama bura sayesinde de zincir marketlerde et fiyatları düştü. Zincir marketleri ziyaret ederseniz görürsünüz. Buradan 30-40 lira daha pahalı ama fiyatları düşürdüler. Burası bizim için bulunmaz bir nimet. Bu mübarek günde burada ayakta dikilmek kolay değil. Ben 75 yaşındayım ayakta dikiliyorum, niye? 150-200 lira buradan daha ucuza alalım diye. Bunu kim yaptıysa Allah razı olsun."

Vatandaş Sadiye Rastgele de "Şu kuyruk insanı çok yoruyor. Birkaç gün evvel geldim. Öyle değildi ama yetiştiremediler herhalde. Uygun fiyata et veriyor. Güvenilir olduğu için geliyoruz" dedi.