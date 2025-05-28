Edirne’de Kurban Bayramı öncesi 'askıda bayramlık' kampanyası başlatıldı

Edirne’de Abdurrahman Mahallesi Yaşar Atlı Plazada işletme sahibi olan Serap Sevinç, yaklaşık 6 yıldır ikinci el eşyaları satışa sunuyor. Takım elbiseden abiyeye, çocuk kıyafetinden kitap ve züccaciyeye kadar ikinci el eşyaları satışa sunan Sevinç, geçtiğimiz yıl başlattığı “Askıda Bayramlık” projesini bu bayramda da sürdüreceğini ifade etti.

Sevinç, şunları kaydetti:

“6 yıldır Edirne’de kadın girişimci olarak ‘Temiz Dolabım’ işletmesinin sahibiyim. ‘Geri dönüşüm’ diye çıktık yola, sürdürülebilir bir hayatı anlatmayı ve bunun farkındalığını yaratmayı amaçladık. İkinci el eşya satıyorum. Şahıslar getiriyor, ben satıyorum. Yarı yarıya paylaşıyoruz, sistem tamamen çevre odaklı. Doğaya katkı sağlayacak bir sistem oturttuk. Böyle de ilerliyoruz."

“HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMİYORUM''

Sevinç, birçok sosyal proje başlattığını, bunlardan birinin de "Askıda Bayramlık" olduğunu belirtti. Bu bayram dördüncü kez projeyi uygulayacaklarını ifade eden Sevinç, şunları söyledi:

"Niyetim ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramda yüzlerini güldürebilmekti. Aileler buraya geliyorlar, çocuklar için bayramlık istediklerini seçiyorlar, alıp gidiyorlar. Geçen Ramazan Bayramı’nda 30 çocuğumuza ulaştım. Bu çok keyifliydi. Onların yüzünü güldürebilmek, buradan gülerek çıkmalarını görmek... Annelerin ve babaların da o mutluluğu yaşamalarını, çocuklarına yetebilme duygusunu yaşamaları çok kıymetliydi. Kurban Bayramı’nda da yine çocuklarımızı ve ailelerini mağazamıza bekliyoruz. Hiç ücret ödemeden, çocuk bölümümüzden gelip bayramlıklarını seçebilirler. Ayakkabı, alt grup, üst grup ve kızlarımız için elbise. İsteyenler çanta da alabilir. Bayramda giyebilecekleri gibi bir takım yapmaya çalışıyoruz. Bunlara hiçbir ücret talep etmiyoruz, alıp gidebilirler.”