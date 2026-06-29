Edirne'de otomobil dere yatağına devrildi: 2 kişi yaralandı

Fatih Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında Recebiye Dağlar'ın kontrolünü yitirdiği 39 DS 019 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.

Kazada, otomobilden sıkışan sürücü Recebiye Dağlar ile yanındaki Lütfiye Avlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, sedye ile yola taşındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.