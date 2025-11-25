Edirne'de sokağa çıktılar: 'Kadınlar sadece öldürülmüyor; yok sayılıyor, yalnız bırakılıyor'

CHP Edirne Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Saraçlar Caddesi PTT önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve vatandaşlar katıldı.

CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, yaptığı açıklamada, katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana mücadele edeceklerini ifade etti.

Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"Burada sadece bir günü değil, bir dünya düzenine karşı kadınların yüzyıllardır süren isyanını konuşuyoruz. 25 Kasım, Mirabel Kardeşlerden bugüne uzanan o dev kadın mücadelesinin adıdır. Ve biz biliyoruz ki bu ülkenin karanlığına rağmen, kadınların dayanışması hala en büyük ışık, en büyük cesarettir.

OECD verilerine göre, kadına şiddette yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında birinci olan ülkemizde kadınlar sadece öldürülmüyor; yok sayılıyor, susturuluyor, yalnız bırakılıyor. Tecavüzler örtbas ediliyor, cinayetlere intihar süsü veriliyor, failler korunuyor. Neden? Çünkü bu düzenin sahipleri kadınları hala güçsüz, hala itaatkâr, hala kontrol edebilecekleri bir varlık sanıyor. Ama biz biliyoruz, bu ülkede kadınları öldüren bireysel bahaneler değil, erkek egemen zihniyetin bizzat kendisidir. Ekonomik krizmiş, kıskançlıkmış, psikolojik sorunmuş... Aynı sözleri her dosyada duyuyoruz. Peki bu cinnet geçiren erkekler neden komutanlarını, patronlarını, babalarını öldürmüyor da kadınlara yöneliyor? Çünkü kadını kendilerinden güçsüz zannediyorlar. İşte vahşetin kaynağı tam olarak budur. Ama şunu herkes duysun, biz kadınlar o güçsüzlük masalını paramparça ettik. Sokakta, evde, işte, mecliste… Geri adım atmadık, atmayacağız. Bir kez daha söz veriyoruz. Katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız."