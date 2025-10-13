Edirne'de 'uyuşturucu' operasyonu: Sahte 'basın kartıyla' yakalandı!

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen tır takibe alındı. Narkotik dedektör köpeği "Atlas", x-ray kontrolü sırasında şüpheli kıısmlara tepki verdi.

Yapılan aramada, çantalarda 97 paket şeffaf poşette 105 kilo 234 gram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, uyuşturucuların alıcısı olduğu tespit edilen üç şüpheliyi daha yakaladı.

4 TUTUKLAMA

Gerçekleşen operasyonda, 35 bin avro para ele geçirildi. Bir şüphelinin üzerinden çıkan basın kartının üzerindeki "kriminal polis haberleri muhabir" ibareleri dikkati çekerken, kartın sahte olduğu tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli tutuklandı.