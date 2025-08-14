Edirne'nin plaka kodu ne? Edirne'nin plaka numarası kaç? Edirne ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 13:38:00
Haber Merkezi
Edirne’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Edirne ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Edirne plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

EDİRNE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Edirne’nin plaka kodu 22 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.
Edirne’de araç plakaları, 22 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Edirne Plaka Kodunun Anlamı

Edirne’nin plaka kodu olan 22, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
22 sayısı, Edirne’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Edirne ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Edirne’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Merkez    22 AC, 22 AD, 22 AE, 22 AF, 22 AG
Keşan    22 KE, 22 KF, 22 KH, 22 KJ, 22 KK
Uzunköprü    22 UA, 22 UB, 22 UC, 22 UD, 22 UE
Havsa    22 HA, 22 HB
İpsala    22 İA, 22 İB
Enez    22 EN
Lalapaşa    22 LA
Meriç    22 ME
Süloğlu    22 SU

