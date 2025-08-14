Edirne'nin plaka kodu ne? Edirne'nin plaka numarası kaç? Edirne ve ilçelerinin plaka harfleri...

Edirne plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

EDİRNE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Edirne’nin plaka kodu 22 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.

Edirne’de araç plakaları, 22 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Edirne Plaka Kodunun Anlamı

Edirne’nin plaka kodu olan 22, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

22 sayısı, Edirne’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Edirne ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Edirne’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Merkez 22 AC, 22 AD, 22 AE, 22 AF, 22 AG

Keşan 22 KE, 22 KF, 22 KH, 22 KJ, 22 KK

Uzunköprü 22 UA, 22 UB, 22 UC, 22 UD, 22 UE

Havsa 22 HA, 22 HB

İpsala 22 İA, 22 İB

Enez 22 EN

Lalapaşa 22 LA

Meriç 22 ME

Süloğlu 22 SU