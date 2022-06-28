Edirne Valiliği duyurdu: Ormanlara giriş 3 ay yasaklandı

Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde aldığı kararla Edirne'deki ormanlara girişi 3 ay boyunca yasakladı.

İHA
28 Haziran 2022 Salı, 17:42
Edirne Valiliği duyurdu: Ormanlara giriş 3 ay yasaklandı
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Türkiye'de son haftalarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Edirne Valiliği ormanlara giriş yasağı kararı aldı. 

 Edirne genelinde muhtarlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi, "Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır."


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