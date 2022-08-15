Edirne Valiliği'nden 'Meriç nehrinde mahsur kalan 39 göçmen' açıklaması
Edirne Valiliği, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta, yaklaşık 39 göçmenin 14 Temmuz'dan bu yana mahsur kaldığı" haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada arama-tarama çalışmasında herhangi bir göçmen grubuna rastlanmadığı ifade edildi.
Yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi IRC (International Rescue Committee) Yunanistan-Türkiye sınırında, Meriç nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan 39 göçmenin tahliye edilmesi çağrısı yaptı.
Edirne Valiliği ise Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı iddiası üzerine başlatılan arama-tarama çalışmasında herhangi bir göçmen grubuna rastlanmadığını açıkladı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, AFAD ve Hudut birliklerinin belirtilen noktada çalışma yaptığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:
"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanmamıştır. Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."
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