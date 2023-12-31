Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:34
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kent merkezi ile Keşan ve Lalapaşa ilçelerinde yapılan denetimlerde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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