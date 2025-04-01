Edirne'de 'arkadaş' dehşeti... Seyir halindeki araçta boğazından bıçakladı!
Lalapaşa ilçesinde otomobille ilerleyen iki arkadaşın arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, 1 kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde TOKİ Konutları yol güzergahında H.K. ile U.T.'nin arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Otomobil içerisinde kavga eden iki arkadaştan H.K., bıçakla arkadaşını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan U.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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