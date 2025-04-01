İstanbul'da evlat dehşeti: Madde bağımlısı oğul, kanser hastası annesini baltayla katletmeye çalıştı!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:52

Güncelleme: 01.04.2025 - 09:52

İstanbul Arnavutköy’de 74 yaşındaki kanser hastası Gülhan A., bayram için İstanbul’a geldiğinde oğlunun saldırısına uğradı. İddiaya göre, annesini öldürmek isteyen şahıs, mutfak tüplerini evin içine yerleştirerek yangın çıkardı. Evin küle döndüğünü gören anne, yetkililerden yardım istedi.

"BENİ BAĞLAYIP BALTAYLA KESECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Gülhan A. yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Bana sürekli işkenceler yapıyordu. Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı beni keseceğini söyledi. Ben tuvalet bahanesiyle buradan kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Ben çok kez karakola gittim hastanede kaldı ama yine aynı. Ben İzmir’den geldim mübarek gün nedeniyle gelerek bayram hazırlığı yapmak istedim evladımla bayram geçirmek istedim. Kendisi ilk bir sandalye getirdi eline ip ve balta aldı beni bağlayacağını ve kafamı keseceğini söyledi. Ben tuvalete gitme bahanesiyle çıkarak koşarak kaçtım. Bayram zamanı beraber vakit geçirmek istedim ama başıma bu olay geldi. Evi yakmış ben yokken her yere tüpleri koymuş tüm malzemeleri evin ortasına koymuş planı beni keserek evle beraber yakmakmış. Şuan kendisi hastanede çıksın istemiyorum daha öncede beni darp etti. Gelse yine beni öldürecek ne yapacağımı bilmiyorum kalacak evim kalmadı"