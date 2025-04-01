Manisa'da baba dehşeti: Oğlunu silahla katletti!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:34

Güncelleme: 01.04.2025 - 09:39

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerinde bulunan bir evde, önceden husumetli oldukları iddia edilen baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında kavga çıktı. Baba Ayhan Ok, oğlu Ahmet Ok'u silah ile vurarak yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.