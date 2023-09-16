Edirne'de bir haftada 1975 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 23:31

Güncelleme: 16.09.2023 - 23:31

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.

Bir haftadır aralıksız devam eden denetimlerde Suriye, Pakistan, Afganistan, Irak, İran ve Filistin uyruklu 1975 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.