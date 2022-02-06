Edirne'de kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
Edirne'de, iş makinesiyle kazılan yolda göçüğün ardından doğal gaz hattında sızıntı meydana geldi. İhbarla gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla kaçağı önledi.
Olay, öğle saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi.
Edirne Belediyesi ekiplerinin altyapı çalışması sırasında göçük oldu. İş makinesi ile kazılan yoldaki göçük sonrası hasar gören doğal gaz hattında gaz sızıntısı meydana geldi.
Sızıntının ardından ekipler, durumu doğal gaz firması ile polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi kapatırken, firma yetkilileri de sızıntı olan hatta çalışma yaptı.
Yarım saat süren çalışmayla sızıntı engellenirken, bölgede inceleme başlatıldı.
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