Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı çekildi
Edirne'de Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı, adaylıktan çekildiklerini açıkladı.
Edirne'de Memleket Partisi, milletvekilliği adaylığı için 1'inci sırada Erdem Bircan, 2'nci sırada il başkanı Oktay Bozkurt, 3'üncü sırada Sami Çakırlar ve 4'üncü sırada Şeydanur Akça'yı gösterdi.
Adaylardan 1'inci sıradaki Erdem Bircan'ın dışındaki 3 aday ise çekildiklerini açıkladı.
Bozkurt, Çakırlar ve Akça'nın ortak yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği adaylığımızdan çekilme dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Konu ile ilgili basın açıklamamızı pazar günü saat 14.00'de parti binamızda gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın emekçilerimizin sorularını yanıtlayacağız. Saygılarımızla" denildi.
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