Memleket Partisi'nden 'Ali Dursun' açıklaması

Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:41

Güncelleme: 12.04.2023 - 15:50

Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin kurucu üyelerinden Ali Dursun adına açılmış bir sosyal medya hesabından istifa açıklaması yapıldı.

İlgili sosyal medya hesabından "Memleket Partisinden İstifa Ettiğimi Tüm Dostlara Duyurmak İstiyorum. Memleket Partisinin Amacı Seçimleri Kazanmak Değil, Muhalefete Seçimi Kaybettirmektir. Siyasi Kariyerimi Noktalıyorum" notu düşülerek paylaşılan istifa açıklamasında şu ifadeler kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzüncü yılında belki de önümüzdeki yüz yıl sonrasına dahi etki edebilecek çok önemli ve kapsamlı bir seçim sürecine adım adım yaklaşmaktadır. Bu sürecin ehemmiyeti ne yazık ki partimizce önemsenmemektedir. Bünyesinde uzun zamandır bulunduğum Memleket Partisi'nde siyaset yaptığım süre içerisinde yaşanan bunca olaya rağmen sükunetimi korudum ama artık vakit adil, şeffaf ve dik durma vaktidir. Bu zamana kadar sessizliğimi korumamın tek sebebi partimin ve genel başkanımız Sn. Muharrem İnce'nin zarar görmemesini istediğimdendir fakat gelmiş bulunduğumuz noktada sessizliğimi korumam mümkün olmayacaktır.

Son zamanlarda özellikle milletvekilliği adaylık sürecinde yaşanan entrikalar ve teşkilatlardaki yozlaşmalardan ötürü Memleket Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım.

Sağlıcakla kalın."

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili yapılan haberler üzerine Memleket Partisi'nden kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fotoğrafı paylaşılarak 'Ali Dursun Memleket Partisi'nden istifa etti' şeklinde haber yapılan kişi, GDK üyemiz Orhan Şimşek'tir. Kendisi görevine devam etmektedir" denildi.

İSTİFALAR DURMADI

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi'nin yönetiminde, partinin kurulduğu 2021 yılından beri birçok istifa yaşandı.

2022 Ocak ayında, o dönem partide genel başkan yardımcısı olan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, önce yardımcılık görevinden, daha sonra ise partiden istifa etmişti. Çelebi daha sonra AKP saflarına katılmıştı.

Mehmet Ali Çelebi'den sonra, Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek, Memleket Partisi Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Özsoy Sarıkamışlı partideki görevlerinden istifa ettikleri duyurmuştu.

Partide genel başkan vekilliği ve parti sözcülüğü görevi üstlenen Prof. Dr. Gaye Usluer ile Genel Sekreter Hakkı Akalın'ın da aralarında bulunduğu 6 isim de geçen yıl istifa etti. Partinin CHP'ye muhalefet eden çizgisine tepkili olduğunu belirten Usluer açıklamasında "Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli” demişti.

Yakın zamanda partisinden istifasını açıklayan Memleket Partisi Parti Meclisi (PM) üyesi Eşber Atila da kararını "Bugün artık birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, hatta birbirlerine zıt diyebileceğimiz partilerin dahi uzlaştığı, bizlerin Genel Başkanlığını yapmış Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir" diyerek duyurmuştu.